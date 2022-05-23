Андре Уорд – о первом бое с Ковалевым: «Перед объявлением решения есть глаза, видевшие записки. Я уже знал, что победил»

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Андре Уорд бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд признался, что после окончания первого поединка с Сергеем Ковалевым знал решение судей еще до оглашения содержимого их записок.

«Перед объявлением судейского решения я уже знал, что победил. Люди не понимают, что пока ты ждешь решения судей, есть глаза, которые уже увидели записки.

Забавно, что люди смотрели на мое лицо и говорили: «Видите, он не верил в свою победу». Не мог ли я радоваться тому, что победил Сергея Ковалева и завоевал большинство поясов в полутяжелом весе?», – сказал Уорд.

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