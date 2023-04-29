Тони Белью: «Я думаю, что Тайсона Фьюри сейчас легче победить, но только для двух боксеров»

Тони Белью считает, что сейчас Александру Усику будет проще победить Тайсона Фьюри.

«Я думаю, что Тайсона Фьюри сейчас легче победить, но только для двух боксеров. Один из них – Александр Усик. Но не заблуждайтесь, Фьюри сейчас лучший тяжеловес в мире, однако теперь мне кажется, что его стало проще победить.

Он побеждает всех ментально. Но единственный человек, которого он не может сломать, это Усик. Стиль Тайсона Фьюри изменился. Он был неловким, скользким и быстрым, а теперь стал агрессивным и контратакующим, что играет на руку украинцу.

В 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко, что казалось невозможным.

Если говорить о Джошуа, то ему теперь наоборот будет сложнее с Фьюри, чем раньше. Сейчас ему будет тяжело приблизиться к британцу, избежав встречного удара», – заявил экс-чемпион мира в полутяжелом весе Тони Белью.

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