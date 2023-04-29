Габриэль Росадо – о самом сильном сопернике в карьере: «Головкин. У него просто потрясающее мастерство и очень хороший джеб»

Теги Геннадий Головкин Габриэль Росадо бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер Габриэль Росадо назвал Геннадия Головкина самым сложным соперником в карьере.

«Я думаю, что моим самым тяжелым соперником был Головкин. В бою с ним мне пришлось очень сильно выложиться. У него просто потрясающее мастерство и очень хороший джеб», – заявил американский боксер Габриэль Росадо.

Бой Росадо и Головкина состоялся 19 января 2013 года. Казахстанский боец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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