Абель Санчес: «С Головкиным не общались с самого расставания»

Тренер Абель Санчес, в прошлом работавший с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, признался, что не поддерживает общения с GGG с момента прекращения их сотрудничества в 2019 году.

— На самом деле мы с Геннадием не общались с самого расставания. А вообще я общаюсь с многими из своих бывших подопечных. Совсем недавно я разговаривал с Заурбеком Байсангуровым, Муратом [Гассиевым] и Арсеном Гуламиряном. Еще с Джо Джойсом — я написал ему сразу после его недавнего поединка, — поведал Санчес.

Геннадий тренировался под началом Санчеса на протяжении девяти лет, однако между боксером и наставником возникли разногласия на почве размеров тренерских выплат, которые привели в итоге к разрыву их тандема. С 2019 года GGG работает под руководством Джонатона Бэнкса и специалиста по физподготовке Кристофера Камачо.

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