Даулет Даукенов назвал топ-5 казахстанских боксеров

Казахстанский боксер-профессионал Даулет Даукенов назвал топ-5 боксеров из Казахстана.

— Следите за выступлениями других представителей Казахстана? Можете назвать ТОП-5 боксеров?

— Да, слежу за Мейиримом Нурсултановым. Мы с ним учились в одной школе, в одном университете. Можно сказать, родной мне человек. За него сильно болею, переживаю. Даст бог, скоро он станет чемпионом мира.

Мой ТОП-5? Это Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы, Мейирим Нурсултанов, Батыр Джукембаев и Данияр Елеусинов.

Даукенов провел в профи 13 боев, одержав 11 побед и потерпев 2 поражения.

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