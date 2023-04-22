Мейирим Нурсултанов: «Чемпионы избегают боксеров из Казахстана»

Теги WBO Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов рассказал, почему обладатели чемпионских поясов избегают боксеров из Казахстана.

- Сейчас в топ-10 средневеса сразу три боксера из Казахстана – Геннадий Головкин, Жанибек Алимханулы и вы. Есть ли шанс, что все чемпионские пояса общепризнанных организаций будут у вас, казахстанских бойцов?

– Да. Сейчас пояс WBO у Жанибека, пояс IBF был у Головкина. Сейчас свободны. А вот пояс WBA сейчас у Эрисланди Лары, WBC – у Джермалла Чарло. У нас хватает сил на других чемпионов. Но они избегают боя. Знают ведь, насколько сильны казахстанские боксеры. Боятся, что проиграют.

Их основная отговорка заключается в том, что мы не знамениты. Якобы не смогут нормально заработать с этого боя. Сперва согласились бы провести встречу. А потом увидели бы, какие болельщики в Казахстане, как много они могут заработать на этом, – сказал Нурсултанов.

В последнем бою Нурсултанов нокаутировал небитого японца Кадзуто Такесако и защитил свой пояс WBO International.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий