Боб Арум о подписании Головкина: «Он слишком дорогой для нас»

Теги Боб Арум Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент компании Top Rank Боб Арум прокоментировал возможность подписания промоутерского контракта с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Почему не не заключили с Головкиным контракт? Причина  в том, что он очень дорогой, и мы экономим наши деньги из бюджета ESPN, потому что у нас и так много отличных бойцов, которым мы должны заплатить. Лично мне Головкин нравится. Я думаю, что он потрясающий боец. Но опять же, он слишком дорог для нас», — сказал Арум.

На счету Головкина 42 победы, ничья и два поражения в профессиональном боксе.

В своем последнем бою GGG проиграл Саулю Альваресу в сентябре 2022 года.

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