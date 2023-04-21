Джон Райдер: «Прошлый год был тяжелым для Канело – у него только одна победа над GGG»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джон Райдер Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Британский боксер Джон Райдер уверен в победе над Саулем Альваресом. Боксер заявляет, что после боя в мае Канело будет просить матч-реванш с ним, а не с Дмитрием Биволом. 

«Я слышал, что он упоминал Бивола и Бенавидеса. Единственный матч-реванш, который у вас будет в сентябре, будет со мной на «Эмирейтс». Я на год старше его, но и у него много миль на часах. Прошлый год был тяжелым для него. У него была только одна победа над Головкиным и поражение Биволу», – сказал Райдер.

Поединок за титулы WBA, WBC, IBF и WBO между Райдером и Канело пройдет 6 мая в городе Гвадалахара, Мексика.

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