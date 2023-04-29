Кудряшов: «С Фьюри готов драться даже одной рукой. Или вообще без них»

Теги Тайсон Фьюри Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов заявил, что готов боксировать с Тайсоном Фьюри даже без рук.

«Я бы точно не отказался. Если Хетаг Цопанов привезет Тайсона Фьюри, то мы точно устроим бой. Даже с одной рукой или вообще без рук. Как угодно, лишь бы боксировать с ним», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

Дмитрий Кудряшов – о следующем сопернике: «Имя не могу назвать. Тяжелый вес, не россиянин»

Тони Белью: «Я думаю, что Тайсона Фьюри сейчас легче победить, но только для двух боксеров»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ты с двумя руками то мешкам проигрывал. А вообще Дима! береги руки, тебе они скоро понадобятся, кнопки жать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RomanRomanov
Потому что все равно будет нокаут, без разницы с руками или нет , хоть третью руку пришей , там ловить нечего в спортивном плане , ставка только на крупный чек ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий