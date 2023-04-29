Кудряшов: «С Фьюри готов драться даже одной рукой. Или вообще без них»

Дмитрий Кудряшов заявил, что готов боксировать с Тайсоном Фьюри даже без рук.

«Я бы точно не отказался. Если Хетаг Цопанов привезет Тайсона Фьюри, то мы точно устроим бой. Даже с одной рукой или вообще без рук. Как угодно, лишь бы боксировать с ним», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC Silver Дмитрий Кудряшов.

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