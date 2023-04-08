Масвидаль – о возможном поединке с Макгрегором: «Это бой мечты промоутера»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Хорхе Масвидаль оценил возможность поединка с экс-чемпионом в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.

«Это бой мечты промоутера. Но UFC не может заставить его подписать контракт. Я очень плохо отношусь к стилю и бренду Конора. Я собираюсь выбить из него мочу. Он закончит карьеру и уйдет.

Я большой, сильный и злой парень. Мы не может приставить к голове Конора пистолет, чтобы он подписал контракт. Этот чувак не хочет со мной драться», – сказал Масвидаль.

Напомним, что в ночь на воскресенье Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом в рамках UFC 287.

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2 комментария

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Друг Джордана
Ну если только за пояс самого плохого парня или как он называется
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Temirlahn
Может это твой бой мечты, ибо нормально так заработаешь)))
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