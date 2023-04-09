Масвидаль – о завершении карьеры: «Я будто бы сам не свой, когда выхожу в клетку. Это были долгие 20 лет»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры. Он проиграл Гилберту Бернсу единогласным решением судей, после чего решил уйти из спорта.

«Прежде всего скажу, что я всех люблю. Спасибо всем, кто смотрел. Здесь я и начал свою карьеру, это были долгие 20 лет. 50 с лишним боев...

В какой-то момент ваш любимый баскетболист перестает укладывать трехочковые. Я будто бы сам не свой, когда выхожу сюда.

UFC были в Майами 20 лет назад. Это вдохновило меня пойти за своей мечтой. И 50 с чем-то боев и 20 лет спустя я надеюсь, что вдохновил кого-нибудь из вас биться за свое», – сказал Масвидаль.

Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей

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2 комментария

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Val Smith
Жаль что завершающую часть карьеры провел в клетке с нюхачами. Надеялся увидеть ещё один бой с Уандербоем или Кевином. Но по последнему раунду показалось что желания у Хорхе особо нет.
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DonaldBrashear 2.0
до боя - ставьте на меня хату, я выиграю, потом подерусь с Эдвардсом за титул.
клоун
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