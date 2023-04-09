Масвидаль – о завершении карьеры: «Я будто бы сам не свой, когда выхожу в клетку. Это были долгие 20 лет»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры. Он проиграл Гилберту Бернсу единогласным решением судей, после чего решил уйти из спорта.
«Прежде всего скажу, что я всех люблю. Спасибо всем, кто смотрел. Здесь я и начал свою карьеру, это были долгие 20 лет. 50 с лишним боев...
В какой-то момент ваш любимый баскетболист перестает укладывать трехочковые. Я будто бы сам не свой, когда выхожу сюда.
UFC были в Майами 20 лет назад. Это вдохновило меня пойти за своей мечтой. И 50 с чем-то боев и 20 лет спустя я надеюсь, что вдохновил кого-нибудь из вас биться за свое», – сказал Масвидаль.
клоун