Взвешивание перед UFC Fight Night 223: Ядонг и Симон показали одинаковый вес, Алексеева провалила взвешивание

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 223.

В главном бое вечера встретятся бойцы легчайшего дивизиона Сонг Ядонг и Рики Симон.

Результаты взвешивания:

Сонг Ядонг (61,68 кг) – Рики Симон (61,68 кг)

Кайо Борральо (84,14 кг) – Михал Олексейчук (84,14 кг)

Родолфу Виейра (84,36 кг) – Коди Брандейдж (84,14 кг)

Джулиан Эроса (65,99 кг) – Фернандо Падилья (65,99 кг)

Маркос Рожерио де Лима (119,06 кг) – Вальдо Кортес-Акоста (117,02 кг)

Джош Куинлан (76,65 кг) – Трей Уотерс (77,56 кг)

Штефани Эггер (61,23 кг) – Ирина Алексеева (63,5 кг)

Отметим, что Ирина Алексеева не уложилась в весовой лимит женской легчайшей категории. Россиянка будет оштрафована на 30% гонорара в пользу соперницы.

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