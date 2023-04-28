Вячеслав Василевский – о Петре Яне: Он – парень из деревни, который уже достиг всего. Думаю, если он найдет мотивацию, то сможет вернуться»

Боец MMA Вячеслав Василевский считает, что Петр Ян может вернуться на прежний уровень.

«Физически и технически Петр Ян по-прежнему на высоком уровне. Просто у него случился какой-то эмоциональный спад. Нет блеска в глазах. Раньше он выходил на поединок и моментально разгонялся, становясь неуязвимым. Может быть с возрастом усилился инстинкт самосохранения или мотивации стало меньше.

Он – парень из деревни, который уже достиг всего. Думаю, если он в себе найдет то, ради чего ему захочется опять сражаться, то он сможет вернуться», – сказал экс-чемпион M-1 Challenge в полутяжелом и среднем весе Вячеслав Василевский.

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