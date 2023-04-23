Петр Ян: «У Павловича есть все шансы на титул»

Петр Ян поделился впечатлениями от поединка между Павловичем и Блейдсом.

«Поздравляю Сергея Павловича с победой! Не знаю, дадут ли ему бой с победителем в паре Джонс – Миочич. Но считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Все будет, вопрос лишь времени», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоялся на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.

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