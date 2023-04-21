Вячеслав Василевский: «Если какого‑то ступора у Павловича не будет, то Блейдсу хана»

Теги UFC MMA Вячеслав Василевский Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Павловичем и Блейдсом.

«Вижу Павловича фаворитом. Сергей сейчас адаптировался, чувствует себя в клетке, как у себя дома. Если брать его первые поединки, когда он вышел против Оверима и в одну калитку проиграл из‑за отсутствия адаптации. На него давила атмосфера UFC, ажиотаж вокруг этой организации. А сейчас, после стольких успешных боев готов стать чемпионом организации.

Вот если какого‑то ступора у Сергея не будет, а будет Павлович версии последних боев, то Блейдсу хана. Хотя Кертис – сильный и очень универсальный боец для тяжелого веса. У него хорошая база борьбы, он хорошо действует в партере. Но сам он проигрывал только нокаутами.

Думаю, что уровня борьбы Блейдса не хватит для того, чтобы переводить Павловича и бить внизу. Павлович будет защищаться и бить в стойке. Мой прогноз – Павлович нокаутирует Блейдса в первом раунде», – сказал боец ММА Вячеслав Василевский.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоится в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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4 комментария

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Вася Енотов
В принципе тут разбег в прогнозах минимальный. Сергей знает, что Блэйдса нужно выключить как можно скорее, не дав задействовать борьбу. А Блэйдс в курсе, что если Павлович попадет, то просмотр цикла серий мультиков на канвасе неизбежен. Кто быстрее реализует свой план, тот и выйдет победителем. Возможно у Павловича реально хорошие навыки в партере, всё равно Кертис не тот вариант, на котором стоит пробовать и показывать этот уровень. Только быстрый нокаут, только хардкор
+3
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+3
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dreamstep
Редакторы, вы Славика представляйте не как бойца ММА а как бойца поп-ММА. Так правдивее.
+2
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Вася Енотов
У Блейдса не хватит уровня борьбы?)) А вы точно специалист?
+1
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