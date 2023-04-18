Роб Фонт хочет провести бой с Петром Яном: «Это было бы настоящим безумием»
Роб Фонт заявил, что хочет подраться с Петром Яном.
«Поединок с Петром был бы невероятным. Даже несмотря на то, что он идет на серии из нескольких поражений. Вне зависимости от того, что произойдет, я буду готов. Буду ждать. Не терпится выяснить, кто из нас лучше. Петр Ян против Роба Фонта в Бостоне – это было бы настоящим безумием», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Роб Фонт.
9 апреля на UFC 287 Фонт победил Адриана Янеза техническим нокаутом в первом раунде. Петр Ян в последний раз дрался в марте, когда проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
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А Вера с его плоховатой техникой и планом на бой в виде лаки-панча просто подарок. Веру по очкам побеждать реально абсолютно. Фонта гораздо сложнее по очкам перебить, если не ронять его (но шансы есть). С медленным разгоном Пети Фонт может 2 первых раунда забрать и не улететь в нокаут в 3ем и всё, апсет как с О’Мейли.