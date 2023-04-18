Роб Фонт хочет провести бой с Петром Яном: «Это было бы настоящим безумием»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Роб Фонт заявил, что хочет подраться с Петром Яном.

«Поединок с Петром был бы невероятным. Даже несмотря на то, что он идет на серии из нескольких поражений. Вне зависимости от того, что произойдет, я буду готов. Буду ждать. Не терпится выяснить, кто из нас лучше. Петр Ян против Роба Фонта в Бостоне – это было бы настоящим безумием», – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Роб Фонт.

9 апреля на UFC 287 Фонт победил Адриана Янеза техническим нокаутом в первом раунде. Петр Ян в последний раз дрался в марте, когда проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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14 комментариев

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Ян Дружинин
Ответ Kanan Jarrus
эти карланы с лапами как у тирекса совсем не интересны. почти все бои заканчиваются решениями. удивился очень сильно последнему нокауту фонта - очень нетривиально, можно сказал экстраординарно
Фанаты совсем деградируют
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TomSail
Идеальный вариант для Петра. Хотя будет смешно, если и ему проиграет, ничему не удивлюсь уже (а еще недавно красивейше перебил Сэндхагена)
+7
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San9
Неплохой вариант, кстати.
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SGambler
Я хотел бы посмотреть Яна с Гарбрантом.
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artem klishin
теперь Пëтр будет с боттом-10 рейтинга драться, привыкайте
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Muerte
Ответ Yavich
Этот вариант гораздо лучше, чем с Верой
Нет, Фонт хороший боксер, просто челюха слабая. Фонт Веру в каждом раунде перебивал, вот только в нокдауны падал)))
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Yavich
Ответ Muerte
Нет, Фонт хороший боксер, просто челюха слабая. Фонт Веру в каждом раунде перебивал, вот только в нокдауны падал)))
Так Ян тоже хороший боксер, явно получше Фонта, я боюсь как раз что Вера может лаки панч засадить и всё, приплыли
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Muerte
Ответ Yavich
Так Ян тоже хороший боксер, явно получше Фонта, я боюсь как раз что Вера может лаки панч засадить и всё, приплыли
Не знаю, Ян с О’Мейли смотрелся не очень убедительно. Шон яко бы по очкам его перестрелял. Аналогично может быть с Фонтом.
А Вера с его плоховатой техникой и планом на бой в виде лаки-панча просто подарок. Веру по очкам побеждать реально абсолютно. Фонта гораздо сложнее по очкам перебить, если не ронять его (но шансы есть). С медленным разгоном Пети Фонт может 2 первых раунда забрать и не улететь в нокаут в 3ем и всё, апсет как с О’Мейли.
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Muerte
Ответ SGambler
Я хотел бы посмотреть Яна с Гарбрантом.
Чтобы Коди от джеба упал?
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