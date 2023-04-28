Сехудо – Волкановски: «Внимательно следи за поясом, потому что скоро он станет моим, лох!»

Генри Сехудо назвал имена соперников, с которыми хочет подраться после Алджамейна Стерлинга.

«Алджамейн Стерлинг, будь на связи! Твое время истекает. 6 мая не за горами. Надевай стринги и приготовь свое любимое платье, потому что я вынесу тебя первым!

А потом я приду за Шоном О’Мэлли! Этот грязный Q-tip будет следующим. И после этого передо мной появится настоящая цель. Как только я закончу с вами, я пойду за Александром Волкановски!

Я хочу его. Я уважаю то, что он делает. Я уважаю то, что он сделал. Но он мешает мне творить историю. Я трижды был чемпионом и хочу стать им в четвертый раз. Когда придет время, вы увидите это... Я быстрее и знаю, как тебя победить. Внимательно следи за поясом, потому что скоро он станет моим, лох!» – заявил экс-чемпион в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо.

Напомним, что в ночь на 7 мая пройдет титульный поединок между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом за пояс UFC в легчайшем весе.

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