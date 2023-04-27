Жуман Жумабеков о бое Сехудо – Стерлинг: «Генри победит»
Казахстанский боец Жуман Жумабеков сделал прогноз на бой Генри Сехудо против Алджамейна Стерлинга:
«В этом боя, я думаю, победит Сехудо. Мой прогноз бой закончится досрочно в 4-5 раунде»
Поединок состоится 7 мая.
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