Жуман Жумабеков о бое Сехудо – Стерлинг: «Генри победит»

Казахстанский боец Жуман Жумабеков сделал прогноз на бой Генри Сехудо против Алджамейна Стерлинга:

«В этом боя, я думаю, победит Сехудо. Мой прогноз бой закончится досрочно в 4-5 раунде»

Поединок состоится 7 мая.

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