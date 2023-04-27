Адесанья – Дю Плесси: «Ты гребаный продукт колонизации. Буду бить тебя до тех пор, пока не станешь черным»
Исраэль Адесанья отреагировал на слова Дрикуса Дю Плесси об африканском происхождении.
«Я проучу его в октагоне и преподам урок истории. Он провоцирует раскол, пытается разделить общество. Я никогда не сомневался в том, что он африканец. Конечно, ты африканец. Ты родился в ЮАР. Я никогда не подвергал это сомнению.
Но кто этот снежок такой, чтобы говорить мне, кто я? Ты, гребаный продукт колонизации, пытаешься объяснить мне, кто я такой? Ты дурак, что ли? Можно вывезти парня из Африки, но Африку из парня – никогда.
Хотел подраться со мной? Будь осторожен со своими желаниями. Я буду пытать этого парня. Буду бить его до тех пор, пока он не станет черным», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Ранее Дрикус Дю Плесси пообещал стать «первым настоящим африканским чемпионом UFC».
Дю Плесси ответил Адесанье: «За мной весь африканский континент. Иди и наслаждайся победой дома, в Новой Зеландии»
Адесанья обратился к Перейре: «Приветствую воина, с которым мы написали историю благодаря прекрасному насилию»
Он назвал Дю Плесси не снежком, а CRACKER’ом, так в США белых называют черные расисты.
Дело в том, что данная фраза от Дю Плесси ментально его отправила в очень темные места: он ребенок из богатой семьи, который родился в Нигерии и конечно не был там принят обычным черным сообществом. Затем его увезли в НЗ - и там (согласно его интервью) белые парни орали ему чтобы он валил обратно в Африку.
Он компенсирует это своей огромной татуировкой BROKEN NATIVE.
Вообще сам Адесанья это такой нац. хамелеон:
он и африканец, и новозеландец еще он каким-то хером маори и ПЛЮСОМ он черный дракон из Китая (есть видео с китайским флагом и его признанием).