Адесанья – Дю Плесси: «Ты гребаный продукт колонизации. Буду бить тебя до тех пор, пока не станешь черным»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья отреагировал на слова Дрикуса Дю Плесси об африканском происхождении.

«Я проучу его в октагоне и преподам урок истории. Он провоцирует раскол, пытается разделить общество. Я никогда не сомневался в том, что он африканец. Конечно, ты африканец. Ты родился в ЮАР. Я никогда не подвергал это сомнению.

Но кто этот снежок такой, чтобы говорить мне, кто я? Ты, гребаный продукт колонизации, пытаешься объяснить мне, кто я такой? Ты дурак, что ли? Можно вывезти парня из Африки, но Африку из парня – никогда.

Хотел подраться со мной? Будь осторожен со своими желаниями. Я буду пытать этого парня. Буду бить его до тех пор, пока он не станет черным», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Ранее Дрикус Дю Плесси пообещал стать «первым настоящим африканским чемпионом UFC».

Дю Плесси ответил Адесанье: «За мной весь африканский континент. Иди и наслаждайся победой дома, в Новой Зеландии»

Адесанья обратился к Перейре: «Приветствую воина, с которым мы написали историю благодаря прекрасному насилию»

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15 комментариев

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Саламбек Алаев
Ответ skorpion n
а кто это дю плесень?
Белокожий боец из юар. Человек который там родился, там живет и там же тренируется ) а не как Исраэль и Усман стали африканцами как известность получили
+10
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+10
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гилберт
Прямо Голый пистолет. Когда негр говорит Нильсену, это место меняет людей, когда я сюда попал, я был белым.
+8
0
+8
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Savardus
Ответ skorpion n
а кто это дю плесень?
Очевидно, не негр
+8
0
+8
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jwbmwbqvih
Ответ гилберт
Прямо Голый пистолет. Когда негр говорит Нильсену, это место меняет людей, когда я сюда попал, я был белым.
Был ведь дядька! А? Никакое очень страшное кино и рядом не стояло! Хотя жанр один.
+5
0
+5
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Oleg Where
Это реакция на то, что Дю Плесси заявил, что пояса Усмана и Нганну и они сами находятся в США, а пояс Адесаньи и сам Адесанья находится в Новой Зеландии. А Дю Плесси, если выиграет, действительно привезет пояс в Африку.Только и всего. Причем Адесанья давал это интервью сидя на диване со своим братом и поясом именно в НЗ.

Он назвал Дю Плесси не снежком, а CRACKER’ом, так в США белых называют черные расисты.

Дело в том, что данная фраза от Дю Плесси ментально его отправила в очень темные места: он ребенок из богатой семьи, который родился в Нигерии и конечно не был там принят обычным черным сообществом. Затем его увезли в НЗ - и там (согласно его интервью) белые парни орали ему чтобы он валил обратно в Африку.

Он компенсирует это своей огромной татуировкой BROKEN NATIVE.

Вообще сам Адесанья это такой нац. хамелеон:
он и африканец, и новозеландец еще он каким-то хером маори и ПЛЮСОМ он черный дракон из Китая (есть видео с китайским флагом и его признанием).
+4
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Freddy Durst
охладите трахание сударь
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Арсен Венгер (копия)
Когда сказал, что преподашь урок истории, но на уроке как раз проходили апартеид
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гилберт
Какой добрый дядя.
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Мага осторожный
баклажан настоящий расист
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fedorbazaykin
Ты чего такой злобный? 🤣
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AsperChelsea
То есть когда какая то чернокожая "божьятварь" говорит: будут бить тебя пока не станешь черным это не рассизм? Тем более что ЭТА выступает за Австралию? Где все антирасисты? Я сам азиат если что, но просто эти негры в край опупели уже!
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Валентин Соловьев
спорим , не подерутся
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jwbmwbqvih
Ответ Oleg Where
Это реакция на то, что Дю Плесси заявил, что пояса Усмана и Нганну и они сами находятся в США, а пояс Адесаньи и сам Адесанья находится в Новой Зеландии. А Дю Плесси, если выиграет, действительно привезет пояс в Африку.Только и всего. Причем Адесанья давал это интервью сидя на диване со своим братом и поясом именно в НЗ. Он назвал Дю Плесси не снежком, а CRACKER’ом, так в США белых называют черные расисты. Дело в том, что данная фраза от Дю Плесси ментально его отправила в очень темные места: он ребенок из богатой семьи, который родился в Нигерии и конечно не был там принят обычным черным сообществом. Затем его увезли в НЗ - и там (согласно его интервью) белые парни орали ему чтобы он валил обратно в Африку. Он компенсирует это своей огромной татуировкой BROKEN NATIVE. Вообще сам Адесанья это такой нац. хамелеон: он и африканец, и новозеландец еще он каким-то хером маори и ПЛЮСОМ он черный дракон из Китая (есть видео с китайским флагом и его признанием).
Талантливый
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