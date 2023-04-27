Адесанья – Дю Плесси: «Ты гребаный продукт колонизации. Буду бить тебя до тех пор, пока не станешь черным»

Исраэль Адесанья отреагировал на слова Дрикуса Дю Плесси об африканском происхождении.

«Я проучу его в октагоне и преподам урок истории. Он провоцирует раскол, пытается разделить общество. Я никогда не сомневался в том, что он африканец. Конечно, ты африканец. Ты родился в ЮАР. Я никогда не подвергал это сомнению.

Но кто этот снежок такой, чтобы говорить мне, кто я? Ты, гребаный продукт колонизации, пытаешься объяснить мне, кто я такой? Ты дурак, что ли? Можно вывезти парня из Африки, но Африку из парня – никогда.

Хотел подраться со мной? Будь осторожен со своими желаниями. Я буду пытать этого парня. Буду бить его до тех пор, пока он не станет черным», – сказал чемпион в среднем весе .

Ранее Дрикус Дю Плесси пообещал стать «первым настоящим африканским чемпионом UFC».

Дю Плесси ответил Адесанье: «За мной весь африканский континент. Иди и наслаждайся победой дома, в Новой Зеландии»

Адесанья обратился к Перейре: «Приветствую воина, с которым мы написали историю благодаря прекрасному насилию»