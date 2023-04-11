Дю Плесси ответил Адесанье: «За мной весь африканский континент. Иди и наслаждайся победой дома, в Новой Зеландии»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Дрикус Дю Плесси ответил чемпиону среднего веса Исраэлю Адесанье. Ранее Адесанья сказал о Дю Плесси: «С радостью протащу его тушу через всю Южную Африку».

«Не произносить мое имя – это умно, лучше этого не делать. Мне вообще не нужно твое эфирное время, за мной весь африканский континент.

Иди и наслаждайся своей эффектной победой у себя дома, в Новой Зеландии. Турнир UFC в Африке еще далеко не закончен, по крайней мере, еще год. Я встречусь с тобой на нейтральной территории в этом году.

Если после нашего боя ты все еще будешь чувствовать себя сильным, когда я заберу твой пояс домой, то у тебе будет еще один шанс прийти и подраться со мной на моей родной земле в Африке. Мы – Африка, мы ничего и никого не боимся», – написал Дю Плесси.

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5 комментариев

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Stingray_
Ох знатно троллит.
Но против Брансона выглядел очень медленным. Мне кажется Иззи с ним поступит как с Костой.
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jmkc6z5z9t
Африканские гов-отёрки
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гилберт
Ответ armageddon123456
Ну сейчас у Шурика и Нганну подгорит, что какой то белый парень себя к африканцам причислил (хотя он африканец и есть)
Африканер.
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lexx_sharingan
Ответ armageddon123456
Ну сейчас у Шурика и Нганну подгорит, что какой то белый парень себя к африканцам причислил (хотя он африканец и есть)
Может даже Джошуа подтянется.
0
-1
-1
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armageddon123456
Ну сейчас у Шурика и Нганну подгорит, что какой то белый парень себя к африканцам причислил (хотя он африканец и есть)
+3
-2
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