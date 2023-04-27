Шестеро участников лиги пощечин Даны Уайта дисквалифицированы за применение допинга
Несколько участников шоу Power Slap дисквалифицированы за допинг.
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила на неопределенное время шестерых участников шоу Power Slap за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробах Ти Джея Томаса, Джея Риверы, Криса Томаса, Эндрю Провоста, Айзеи Кинонеса и Фрэнка Холланда были обнаружены следы стероидов.
В январе появилась информация, что шоу могут снять с эфира из-за низких рейтингов и драки Даны Уайта с женой.
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на стероидного мошенника мы в UFC насмотрелись. а нынче ещё и конор допинг пул покидает по желанию.