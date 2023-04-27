Шестеро участников лиги пощечин Даны Уайта дисквалифицированы за применение допинга

Теги Дана Уайт Бокс/MMA/UFC

Несколько участников шоу Power Slap дисквалифицированы за допинг.

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила на неопределенное время шестерых участников шоу Power Slap за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробах Ти Джея Томаса, Джея Риверы, Криса Томаса, Эндрю Провоста, Айзеи Кинонеса и Фрэнка Холланда были обнаружены следы стероидов.

В январе появилась информация, что шоу могут снять с эфира из-за низких рейтингов и драки Даны Уайта с женой.

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1 комментарий

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alexander bakulin
от "спорта", в котором замешан лысый шарлатан, иного ожидать не приходится.
на стероидного мошенника мы в UFC насмотрелись. а нынче ещё и конор допинг пул покидает по желанию.
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