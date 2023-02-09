Махачев – про лигу пощечин Уайта: «Это занижает мужские качества»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев раскритиковал турнир по пощечинам президента промоушена .

«Думаю, это вредно для здоровья, 100%. Ты стоишь и тебе кто-то бьет пощечину. Я хочу быть далек от этого.

Считаю, что это занижает мужские качества, когда тебе кто-то бьет по лицу пощечину», – сказал Махачев.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил

Ислам Махачев: «Уайт забыл мое имя? Фамилия Махачев, как фамилия Нурмагомедов, нелегко дается американцам»