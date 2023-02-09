Махачев – про лигу пощечин Уайта: «Это занижает мужские качества»

Теги UFC Дана Уайт MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев раскритиковал турнир по пощечинам президента промоушена Даны Уайта.

«Думаю, это вредно для здоровья, 100%. Ты стоишь и тебе кто-то бьет пощечину. Я хочу быть далек от этого.

Считаю, что это занижает мужские качества, когда тебе кто-то бьет по лицу пощечину», – сказал Махачев.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин». Фанат отчитал Уайта, президент UFС ответил

Ислам Махачев: «Уайт забыл мое имя? Фамилия Махачев, как фамилия Нурмагомедов, нелегко дается американцам»

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6 комментариев

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Арни Терминатор
Даже не смотрю эти почешины,в них точно есть элемент унижающий человеческой достоинство.
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Илья Игнатьев
ММА канеш, здоровью не вредит)))
+1
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Мага осторожный
абсолютно согласен
0
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Johnny Walker
Какой Уайт как человек такой и турнир.
+1
0
+1
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Кирилл Конопельченко
Да вы видели какие рожи набиты были в недавном видео? Вроде чемпионский поединок по пощечинам. Так набиты были похуже чем у Енджейчик против Чжан. Такое точно без следа для организма не проходит.
+11
0
+11
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Висита Эльмурзаев
Полностью согласен.
+20
-1
+19
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