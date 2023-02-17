Конгрессмены США написали обращение по поводу Лиги пощечин Даны Уайта

Конгрессмены США заинтересовались Лигой пощечин , указав на жестокость таких соревнований.

Сенаторы от Нью-Джерси и Небраски Билл Паскарелл-младший и Дон Бейкон написали совместное обращение по этому поводу.

«Сегодня мы с Доном Бейконом обратились напрямую к TBS и Warner Bros. Discovery по поводу их нового весьма грубого телешоу The Power Slap, которое пропагандирует чудовищное насилие», – написал Паскарелл-младший.

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