Флойд Мейвезер проведет поединок с внуком известного мафиози

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер подерется с Джоном Готти-третьим.

Выставочный бой между экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером и Джоном Готти-третьим пройдет 11 июня в городе Санрайз, штат Флорида. Первая пресс-конференция состоится в четверг.

Готти-третий провел шесть поединков по правилам ММА, победив в пяти из них. Он внук известного гангстера Джона Готти, приговоренного в 1992 году к пожизненному заключению.

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6 комментариев

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London.is.blue
Флойда понесло что-то.
С одной стороны рубит бабки с воздуха, но с другой у него их и так много, зачем ему этот цирк.
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Kanan Jarrus
ждём боя с сыном пескова
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as009595@icloud.com
Ответ London.is.blue
Флойда понесло что-то. С одной стороны рубит бабки с воздуха, но с другой у него их и так много, зачем ему этот цирк.
Денег много не бывает))), чем больше, тем сильнее их хочется)
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Kanan Jarrus
Ответ fhneh
С сыном Кадырова запросто может подраться.
мимо: флойд участвует только в боях, где точно победит
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jwbmwbqvih
Ответ London.is.blue
Флойда понесло что-то. С одной стороны рубит бабки с воздуха, но с другой у него их и так много, зачем ему этот цирк.
Каждый живет по средствам.
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fhneh
Ответ Kanan Jarrus
ждём боя с сыном пескова
С сыном Кадырова запросто может подраться.
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