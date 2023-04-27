Флойд Мейвезер проведет поединок с внуком известного мафиози

Флойд Мейвезер подерется с Джоном Готти-третьим.

Выставочный бой между экс-чемпионом мира и Джоном Готти-третьим пройдет 11 июня в городе Санрайз, штат Флорида. Первая пресс-конференция состоится в четверг.

Готти-третий провел шесть поединков по правилам ММА, победив в пяти из них. Он внук известного гангстера Джона Готти, приговоренного в 1992 году к пожизненному заключению.

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