Джейк Пол назвал себя трусом после инцидента с охраной Мейвезера: «Я злая #####, чувствую себя сучкой»

Начинающий боксер Джейк Пол рассказал об инциденте с участием и его охранниками.

Бойцы встретились после баскетбольного матча, что едва не привело к драке.

«Мы идем, и вдруг из ниоткуда, бум, Флойд прямо там со стеной из девяти человек. Я думаю: «Это совсем нехорошо». Я в меньшинстве, у меня один охранник, обычно у меня их трое...

Когда я увидел этих парней и посмотрел им в глаза, то решил: «Я ухожу». Меня ни разу нельзя было назвать трусом, Но я чувствую себя сучкой. Я такая сучка. Сейчас я злая ##### [вагина], даже не собираюсь отмазываться», – сказал Пол.

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