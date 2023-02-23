Флойд Мейвезер: «Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – Бог и мой боксерский рекорд»

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер считает идеальной свою профессиональную карьеру, в которой он выиграл все 50 поединков.

«Никто не совершенен. Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – Бог и мой боксерский рекорд.

Ведь дело не только в этих красивых цифрах – 50 побед и 0 поражений. Важно то, кого я побил в этих 50 поединках. А мы говорим о 25 или 26 чемпионских боях.

Даже если мы возьмем бойцов, которые провели по 200 поединков на профессиональном ринге, то даже у них не было в активе столько же побед над чемпионами, сколько их было у меня за эти 50 боев», – сказал Мейвезер.

Флойд Мейвезер = культ денег: стал миллиардером и за 10 лет заработал больше Роналду и Месси