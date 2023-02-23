Флойд Мейвезер: «Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – Бог и мой боксерский рекорд»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер считает идеальной свою профессиональную карьеру, в которой он выиграл все 50 поединков.

«Никто не совершенен. Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – Бог и мой боксерский рекорд.

Ведь дело не только в этих красивых цифрах – 50 побед и 0 поражений. Важно то, кого я побил в этих 50 поединках. А мы говорим о 25 или 26 чемпионских боях.

Даже если мы возьмем бойцов, которые провели по 200 поединков на профессиональном ринге, то даже у них не было в активе столько же побед над чемпионами, сколько их было у меня за эти 50 боев», – сказал Мейвезер.

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8 комментариев

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Chyngyz Orozaliev
Ответ arsenal.ave
Если бог само совершенство, почему тогда столько людей умерло при землетрясении в Турции и Сирии?
если б в мире все было совершенно, мир назывался бы Раем, а не землой
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человек умелый
Впрочем, добавил Мейвезер, вы, я уверен, знаете, кто есть Бог!
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Великий Алонсо
И мастерство Фернандо Алонсо.
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Дмитрий Терзи
Кажется, что Мейвезер не так уж много урона принял за карьеру за счет стиля и мастерства, но, видимо, и этого достаточно
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Оскар Муравьев
Бой один все таки проиграл но в реванше победил... Но тем не менее нуля по справедливости нет
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Оскар Муравьев
Ответ Tsamourlidis_mufc
48-1. Легенда!
Во-во бой с котором это цирк а не боксерский матч... Подстава полная... Если бы флойд реально хотел нокаутировал бы Конора во 2 раунде
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0
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arsenal.ave
Если бог само совершенство, почему тогда столько людей умерло при землетрясении в Турции и Сирии?
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-2
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Tsamourlidis_mufc
48-1. Легенда!
+2
-2
0
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