Флойд Мейвезер: «С удовольствием бы подписал Нганну в Mayweather Promotions»

Флойд Мейвезер хочет подписать Фрэнсиса Нганну в Mayweather Promotions.

«Я бы хотел поработать с Нганну. С удовольствием бы подписал его в Mayweather Promotions. Он очень опытный парень, невероятный, и если он хочет драться с одним из лучших тяжеловесов, то должен это сделать.

С его размерами, силой и властолюбием – все может случиться. С его силой и выносливостью он может наделать шума в супертяжелом дивизионе», – сказал экс-чемпион мира .

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе покинул промоушен в январе-2023.

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