Флойд Мейвезер: «С удовольствием бы подписал Нганну в Mayweather Promotions»

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер хочет подписать Фрэнсиса Нганну в Mayweather Promotions.

«Я бы хотел поработать с Нганну. С удовольствием бы подписал его в Mayweather Promotions. Он очень опытный парень, невероятный, и если он хочет драться с одним из лучших тяжеловесов, то должен это сделать.

С его размерами, силой и властолюбием – все может случиться. С его силой и выносливостью он может наделать шума в супертяжелом дивизионе», – сказал экс-чемпион мира Флойд Мейвезер.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну покинул промоушен в январе-2023.

Кертис Блейдс: «Не думаю, что Нганну вернется в UFC. После того как ты заработал 15 млн, трудно вернуться к 800 тысячам»

Глава PFL – о Нганну: «Фрэнсис очень четко дал понять, что хочет боксировать» 

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5 комментариев

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Мага осторожный
нганну мешок в боксе, огребет в первом же бою и будет дальше никому не интересен....
+2
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Фикиск Фусов
Пока еще Нганну может принести какие-никакие денежки. Когда мочалка будет сухая, то ее утилизируют
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wahluck
Ответ Marat Iakhin
ТО ЩО ВІН МОЖЕ ОГРЕСТИ МОЖЕ ВИЯВИТИСЯ 60 МІЛЬЙОНІВ ДОЛААРІВ ЦЕ 20 БОЄВ ПО 3 МІЛЬЙОНИ
По факту
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