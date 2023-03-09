«Я самый активный аферист в боксе». Мейвезер до конца года проведет пять показательных боев

Легенда бокса объявил, что проведет еще пять выставочных боев в 2023 году.

Поединки запланированы в Южной Корее, Германии, Японии, Австралии и США.

«Вот как выглядит мой 2023 год на данный момент. Пять боев в пяти странах за девять месяцев.

И если ни один из этих боев не состоится, мне все равно заплатят. Я самый активный аферист в боксе, мои деньги гарантированы», – написал американец.

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