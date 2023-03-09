«Я самый активный аферист в боксе». Мейвезер до конца года проведет пять показательных боев

Теги Флойд Мейвезер-младший средний вес бокс Бокс/MMA/UFC

Легенда бокса Флойд Мейвезер-младший объявил, что проведет еще пять выставочных боев в 2023 году.

Поединки запланированы в Южной Корее, Германии, Японии, Австралии и США.

«Вот как выглядит мой 2023 год на данный момент. Пять боев в пяти странах за девять месяцев.

И если ни один из этих боев не состоится, мне все равно заплатят. Я самый активный аферист в боксе, мои деньги гарантированы», – написал американец.

Мейвезер веселится: сидел на канатах, танцевал с ринг-герлз, крутился на 360 градусов. Шоу-бой в Лондоне

1 комментарий

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Бониффаций
красавчик
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