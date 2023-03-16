Нганну рассказал, что близок к подписанию контракта с PFL или ONE

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с ММА-промоушенами.

«Я принял решение. Не заключая сделку, я знаю, каким будет мой следующий шаг. Сначала я подерусь в боксе, а потом буду драться в ММА. Собираюсь подписать контракт с лигой ММА – еще не принял решение, но очень близок к этому.

Выбор стоит между PFL и ONE Championship. Посмотрим, как все сложится», – сказал Нганну.

Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»

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