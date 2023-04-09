Адесанья – о падении в октагоне после победы над Перейрой: «Когда он вырубил меня, его сын лег передо мной. Если отец не надирает тебе зад, то я могу»

Чемпион UFC в среднем весе объяснил, зачем упал в октагоне после победы над , имитируя нокаут.

«Я тот еще говнюк, я все помню. Когда Алекс впервые вырубил меня в Бразилии, на ринг вышел его сын и замертво лег передо мной.

И я такой: «Ах ты маленький засранец! Если тебе отец зад не надирает, то я могу». Я нашел на трибунах его сына, указал на него пальцем.

Но потом мы пересеклись за кулисами, все нормально. Алекс – великий чемпион, он воин. Его история… Он монстр.

То, через что он прошел, какие трудности он преодолел, чтобы выйти на эту позицию и вынести меня. Но я уже сказал, что сегодня была моя история и я сотворил ее», – сказал Адесанья.

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