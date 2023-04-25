Гилберт Бернс: «Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс объяснил, почему бой с Белалом Мухаммадом будет пятираундовым.

«Почему я согласился на пятираундовый поединок? Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул. Бой точно не дойдет до решения, это я гарантирую», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.

Поединок между Бернсом и Белалом Мухаммадом пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D
ты шутишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий