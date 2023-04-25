Гилберт Бернс: «Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул»

Гилберт Бернс объяснил, почему бой с Белалом Мухаммадом будет пятираундовым.

«Почему я согласился на пятираундовый поединок? Я должен финишировать Мухаммада, если хочу закрепить за собой звание главного претендента на титул. Бой точно не дойдет до решения, это я гарантирую», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.

Поединок между Бернсом и Белалом Мухаммадом пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Бернс – о бое с Мухаммадом: «Я не буду умолять и жаловаться. Хочу заслужить титульник тяжелой работой и вынести всех этих парней»