Белал Мухаммад – о поединке с Бернсом: «Чувствую себя Нейтом Диазом»

Белал Мухаммад прокомментировал предстоящий бой с Гилбертом Бернсом.

«Чувствую себя Нейтом Диазом. Вся ситуация похожа на историю противостояния Нейта с Конором Макгрегором. Этот парень [Бернс] отобрал у меня все, над чем я работал. Я хотел подраться с Хамзатом Чимаевым – этот бой достался ему. Хотел провести поединок с Хорхе Масвидалем – с ним подрался Бернс.

Теперь руководство UFC хочет дать Гилберту титульник... Хотите отдать ему все, о чем я мечтаю? Придется мне забрать свое силой», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Поединок между Гилбертом Бернсом и Белалом Мухаммадом пройдет 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

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