Гилберт Бернс и Белал Мухаммад подерутся на UFC 288

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс UFC 288 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

В ночь на 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси) состоится турнир UFC 288.

В соглавном событии вечера пройдет бой в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Белалом Мухаммадом. Поединок запланирован на пять раундов.

В апреле Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Мухаммад в последний раз дрался в октябре-2022, когда нокаутировал Шона Брэди во втором раунде.

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16 комментариев

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hala18
Бернс красавец, бешеный темп в боях задал, 3-й бой в этом году к началу мая. Удачи и успехов, достоин
+33
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Борис _____
Молодцы мужики, помогают работодателю. После того, как бой Оливейра - Дариуш сорвался и Митчелл без соперника остался, кард UFC 288 был откровенно вяленький для номерного турнира, а сейчас и Евлоева оперативно подтянули, и этих двоих - уже более-менее. Как говорится, купил бы PPV, если б не было рутрекера)
+9
-1
+8
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Oleg Where
Я бы на месте Ковингтона очень сильно начал нервничать, так как этот бой - претендентский 100%
+7
0
+7
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z3yjyzh29x
Неожиданно
+4
-1
+3
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Brennan
Ответ Oleg Where
Я бы на месте Ковингтона очень сильно начал нервничать, так как этот бой - претендентский 100%
Ага, это как Стипе бы сейчас начал нервничать из за боя Павлович Блейдс
+3
0
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Aram Ambarsumyan
Гилберт вообще не отдыхает! Это его уже 3-ий бой за 5 месяцев! Ещё тренировочные лагеря тоже тяжёлое дело! Поэтому после этого боя Гилберту нужно отдохнуть, думаю после этого поединка, он в следующем году подерётся!
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Кидар
Ответ hala18
Бернс красавец, бешеный темп в боях задал, 3-й бой в этом году к началу мая. Удачи и успехов, достоин
Да, лишь бы не "перегорел"
+1
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RAMIK
Ответ artem klishin
а что, так можно было? он же с Хорхе только дрался три раунда.
Походу ипотека)
+2
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Yavich
Ответ artem klishin
а что, так можно было? он же с Хорхе только дрался три раунда.
Ну так Хорхе ему никакого урона не нанёс, а тут явно за такую спешку хороших деньжат навалят.
+1
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artem klishin
а что, так можно было? он же с Хорхе только дрался три раунда.
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Кукушка Кукушка
Мухаммад близким решением заберет из-за кардио Гилберта.
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il buono
Колби с Эдвардсом. А это претендентский бой. Хотя... Что если Шавкат с Усманом...
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Илюша17
Если Белал соблюдал пост в рамадан так рьяно, как кричал об этом, то я думаю это нокаут в первом раунде от Гилберта
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gilg@mesh
Ответ Yavich
Ну так Хорхе ему никакого урона не нанёс, а тут явно за такую спешку хороших деньжат навалят.
К тому же время поджимает, в июле 37. Сейчас еще в форме и есть шанс стать чемпионом
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Денис Романов
Ответ il buono
Колби с Эдвардсом. А это претендентский бой. Хотя... Что если Шавкат с Усманом...
за какие заслуги колби титульник? у белала 12- 1 в последних 13 боях, если этот бой выиграет то вообще никаких вопросов не должно быть
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