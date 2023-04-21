Гилберт Бернс и Белал Мухаммад подерутся на UFC 288

В ночь на 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси) состоится турнир 288.

В соглавном событии вечера пройдет бой в полусреднем весе между и Белалом Мухаммадом. Поединок запланирован на пять раундов.

В апреле Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Мухаммад в последний раз дрался в октябре-2022, когда нокаутировал Шона Брэди во втором раунде.

Белал Мухаммад: «Могу стать звездой, ведь я мусульманин из США»