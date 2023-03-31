Хрюнов подтвердил, что Иван Емельяненко подерется с Коваленко: «Набьет бубен за брата»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Иван Емельяненко Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что младший из братьев Емельяненко Иван проведет дебютный поединок по правилам ММА.

Соперником Ивана станет Святослав Коваленко, который победил Александра Емельяненко зимой 2022 года.

«26 мая, с Коваленко по ММА. Набьет бубен за брата», – сказал Хрюнов.

Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: кто контролирует Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
В итоге Коваленко и второго побьёт - спойлер ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий