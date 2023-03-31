Хрюнов подтвердил, что Иван Емельяненко подерется с Коваленко: «Набьет бубен за брата»
Боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что младший из братьев Емельяненко Иван проведет дебютный поединок по правилам ММА.
Соперником Ивана станет Святослав Коваленко, который победил Александра Емельяненко зимой 2022 года.
«26 мая, с Коваленко по ММА. Набьет бубен за брата», – сказал Хрюнов.
Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: кто контролирует Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»
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