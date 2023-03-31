Хрюнов подтвердил, что Иван Емельяненко подерется с Коваленко: «Набьет бубен за брата»

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что младший из братьев Емельяненко Иван проведет дебютный поединок по правилам ММА.

Соперником Ивана станет , который победил зимой 2022 года.

«26 мая, с Коваленко по ММА. Набьет бубен за брата», – сказал Хрюнов.

Владимир Хрюнов: «Один человек из США написал мне: кто контролирует Емельяненко и Дацика, тот контролирует мировые единоборства»