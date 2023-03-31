Менеджер Емельяненко – о дебюте Ивана: «Хороший бой, Коваленко в хорошей форме»
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о планах Ивана Емельяненко на дебют в профессиональных ММА.
26 мая Емельяненко-младший должен подраться со Святославом Коваленко. При этом
«Это пока планы, скажем так. Все понимают, что бой Ивана с Коваленко – это хороший бой, на самом деле.
Не уверен, что это хороший бой для старта. Потому что Коваленко в хорошей форме, на самом деле.
Он недавно выступил по голым кулакам, он регулярно выступает. А Иван, все-таки, давно не выступал.
Поэтому на текущий момент будем смотреть, в какой форме, проводить спарринги. И после этого решать окончательно, кто будет его первым соперником», – сказал Бурчак.
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