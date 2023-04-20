Конор Макгрегор: «Хабиб – толстая сука с сиськами»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор контент Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова.

«Кто-нибудь из бойцов ставил свой кошелек друг против друга, а потом выполнял условия? Нужно это прекратить. Бои – это жестко. Они могут закончиться как угодно. Удача играет чертовски важную роль.

Не нужно говорить, что вы ставите свой кошелек друг против друга. Потому что такого не бывает. И это глупо. Тренируйтесь усердно. Боритесь упорно. Зарабатывай свои деньги. А потом ими наслаждайтесь», – написал Конор Макгрегор в соцсетях.

Пользователь ответил, что Конор должен гонорар Хабибу Нурмагомедову после их боя. На это Макгрегор сказал: «Хабиб – толстая сука с сиськами».

В 2018 году Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом.

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9 комментариев

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Великий Алонсо
Бой с Хабибом это боль на всю жизнь для Конора, удушающий с его тап-тапом это уже вошло в анналы истории и это никто никогда не забудет 🤣🤣
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varlan
Кто делал заголовок и верстал статью у него раздвоение или два разных чела?)
+5
-2
+3
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CherenkovF
Конор может его как угодно называть, но против Хабиба у него не было шансов. Очень легкая победа Нрмагомедова.
+5
-2
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RAMIK
Ему психолог нужен, он до сих пор не принял то поражение. Хотя думаю если Хабиб проиграл бы,то тоже чувствовал себя так паршиво.
+1
0
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Eliza77
Макгрегору теперь только Сашка Емельяненко по уровню подходит ..
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-7
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Великий Алонсо
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