Конор Макгрегор: «Хабиб – толстая сука с сиськами»

Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова.

«Кто-нибудь из бойцов ставил свой кошелек друг против друга, а потом выполнял условия? Нужно это прекратить. Бои – это жестко. Они могут закончиться как угодно. Удача играет чертовски важную роль.

Не нужно говорить, что вы ставите свой кошелек друг против друга. Потому что такого не бывает. И это глупо. Тренируйтесь усердно. Боритесь упорно. Зарабатывай свои деньги. А потом ими наслаждайтесь», – написал Конор Макгрегор в соцсетях.

Пользователь ответил, что Конор должен гонорар Хабибу Нурмагомедову после их боя. На это Макгрегор сказал: «Хабиб – толстая сука с сиськами».

В 2018 году проиграл болевым приемом.

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