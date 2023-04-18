Холлоуэй поднялся на две позиции в рейтинге P4P, Перейра опустился на 10-ю строчку

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Брэндон Морено Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Макс Холлоуэй поднялся на 13-ю строчку рейтинга P4P после победы над Арнольдом Алленом. Экс-чемпион организации Алекс Перейра опустился на 10-ю позицию.

Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории выглядит так:

Чемпион среднего веса Исраэль Адесанья остался на пятом месте. Камару Усман занимает седьмую строчку рейтинга, а Брэндон Морено поднялся на девятое место.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Холлоуэй стал первым бойцом в UFC, нанесшим 3000 акцентированных ударов за карьеру

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий