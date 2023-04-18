Холлоуэй поднялся на две позиции в рейтинге P4P, Перейра опустился на 10-ю строчку
UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.
Макс Холлоуэй поднялся на 13-ю строчку рейтинга P4P после победы над Арнольдом Алленом. Экс-чемпион организации Алекс Перейра опустился на 10-ю позицию.
Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории выглядит так:
Чемпион среднего веса Исраэль Адесанья остался на пятом месте. Камару Усман занимает седьмую строчку рейтинга, а Брэндон Морено поднялся на девятое место.
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