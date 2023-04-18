Холлоуэй поднялся на две позиции в рейтинге P4P, Перейра опустился на 10-ю строчку

UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

поднялся на 13-ю строчку рейтинга P4P после победы над Арнольдом Алленом. Экс-чемпион организации опустился на 10-ю позицию.

Обновленный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории выглядит так:

Чемпион среднего веса Исраэль Адесанья остался на пятом месте. Камару Усман занимает седьмую строчку рейтинга, а Брэндон Морено поднялся на девятое место.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

Холлоуэй стал первым бойцом в UFC, нанесшим 3000 акцентированных ударов за карьеру