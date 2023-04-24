Менеджер Павловича: «Сергей подерется за титул до конца года, других претендентов нет»

Менеджер Сергея Павловича назвал дату возможного боя за титул UFC.

«Сергей Павлович проведет бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убежден. Других претендентов нет.

Он уже доказал свое право на титул. повезло, что он ушел из UFC, Сергей развенчал бы его славу.

У Сергея есть шанс победить абсолютно любого бойца. Ему без разницы, что , что Кинг-Конг», – сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

Напомним, что Павлович нокаутировал в главном событии UFC Fight Night 222. Теперь на счету Сергея шесть досрочных побед подряд.

Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за поединок с Блейдсом (The SportsGrail)

Видео нокаута в бою Павловича и Блейдса