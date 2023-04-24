Менеджер Павловича: «Сергей подерется за титул до конца года, других претендентов нет»
Менеджер Сергея Павловича назвал дату возможного боя за титул UFC.
«Сергей Павлович проведет бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убежден. Других претендентов нет.
Он уже доказал свое право на титул. Фрэнсису Нганну повезло, что он ушел из UFC, Сергей развенчал бы его славу.
У Сергея есть шанс победить абсолютно любого бойца. Ему без разницы, что Джон Джонс, что Кинг-Конг», – сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.
Напомним, что Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в главном событии UFC Fight Night 222. Теперь на счету Сергея шесть досрочных побед подряд.
Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за поединок с Блейдсом (The SportsGrail)
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