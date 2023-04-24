Менеджер Павловича: «Сергей подерется за титул до конца года, других претендентов нет»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Сергея Павловича назвал дату возможного боя за титул UFC.

«Сергей Павлович проведет бой за чемпионский титул до конца года, я в этом абсолютно убежден. Других претендентов нет.

Он уже доказал свое право на титул. Фрэнсису Нганну повезло, что он ушел из UFC, Сергей развенчал бы его славу.

У Сергея есть шанс победить абсолютно любого бойца. Ему без разницы, что Джон Джонс, что Кинг-Конг», – сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

Напомним, что Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в главном событии UFC Fight Night 222. Теперь на счету Сергея шесть досрочных побед подряд.

Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за поединок с Блейдсом (The SportsGrail)

Видео нокаута в бою Павловича и Блейдса

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7 комментариев

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<~Inter~>
А у Джонса спросили? Они же осенью планируют бой с Миочичем
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AshAsh
Джонс в ноябре с Миочичем и машет всем ручкой на пенсию, Павлович в лучшем случае февраль-март 2024 за временный
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RaNk-1
Так то после очередной победы Сереги бой Джонса со Стипе кажется уже не очень актуальным. Потому как с планами организовать этот бой летом еще было понятно, то сейчас имеем 6 месяцев ожидания и претендента, идущего на 6 победах нокаутами подряд. Какой там Стипе?
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artem klishin
опять этот менеджер
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Alex K
Джонс никогда на этот бой не согласится
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BurBon
Ответ <~Inter~>
А у Джонса спросили? Они же осенью планируют бой с Миочичем
Че у него спрашивать то, все и так поняли, что он хочет выйти за чеком, а получать по лицу от праймового панчера, у него желания нет.
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HolyKim
Ответ AshAsh
Джонс в ноябре с Миочичем и машет всем ручкой на пенсию, Павлович в лучшем случае февраль-март 2024 за временный
тогда уж за вакантный
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