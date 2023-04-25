Ислам Махачев: «Проснулся и понял, что хочу ворваться снова»
Ислам Махачев анонсировал возвращение в октагон.
«Проснулся утром и понял, что хочу ворваться снова», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
В последний раз Махачев дрался в феврале, когда победил Александра Волкановски единогласным решением судей. Он идет на серии из 12 побед.
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