Ислам Махачев: «Проснулся и понял, что хочу ворваться снова»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев анонсировал возвращение в октагон.

«Проснулся утром и понял, что хочу ворваться снова», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В последний раз Махачев дрался в феврале, когда победил Александра Волкановски единогласным решением судей. Он идет на серии из 12 побед.

Хавьер Мендес – о реванше Махачева и Волкановски: «Если UFC организует этот бой, он состоится. Мы ни от чего не уклоняемся»

Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»

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7 комментариев

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уличный иуда
А потом перед сном понял, что не хочу)
+7
-2
+5
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Дмитрий Коломейцев
Какие перлы...
+5
-1
+4
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clearsky
Ответ Pronger
Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться..
В октагон
+2
-1
+1
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Мага осторожный
Автор новости клинический....
+2
-2
0
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Pronger
Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться..
+1
-1
0
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13
Ответ Дмитрий Коломейцев
Какие перлы...
какой товарищ,такие перлы
0
0
0
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