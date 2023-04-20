Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Менеджер Махачева заявил, что Ислам подерется за пояс с Бенеилом Дариушем.

«Для ясности. Любой, кто обходит Бенеила Дариуша в рейтинге и не провел бой, отказался от него, вот план: 6 июня Бенеил встретится с [Чарльзом] Оливейрой, он разобьет его и после этого подерется с Исламом [Махачевым] за титул.

Все эти черлидеры, которые там говорят, сидят сложа руки», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.

Бой Дариуша и Оливейры планировался на 7 мая, но бразилец снялся из-за травмы. По словам Дариуша, они подерутся 11 июня в Ванкувере на UFC 289.

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1 комментарий

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Kanonir152
Кстати, очень нравится этот план. Буду рад за Дариуша если титул возьмет.
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