Менеджер Махачева: «Дариуш разобьет Оливейру и после этого подерется с Исламом за титул»
Менеджер Махачева заявил, что Ислам подерется за пояс с Бенеилом Дариушем.
«Для ясности. Любой, кто обходит Бенеила Дариуша в рейтинге и не провел бой, отказался от него, вот план: 6 июня Бенеил встретится с [Чарльзом] Оливейрой, он разобьет его и после этого подерется с Исламом [Махачевым] за титул.
Все эти черлидеры, которые там говорят, сидят сложа руки», – написал менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.
Бой Дариуша и Оливейры планировался на 7 мая, но бразилец снялся из-за травмы. По словам Дариуша, они подерутся 11 июня в Ванкувере на UFC 289.
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