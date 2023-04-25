Алексей Олейник 26 мая подерется с экс-бойцом UFC Томпсоном

Стал известен следующий соперник Алексея Олейника.

Россиянин проведет поединок с бывшим бойцом UFC Оли Томпсоном. Бой пройдет 26 мая в Москве.

«Да, проведу бой с Томпсоном. Предложили хорошие условия в России. Не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить», – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

В последний раз Олейник дрался в октябре-2022, когда проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей. Томпсон дрался в UFC дважды, но оба раза проиграл.

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