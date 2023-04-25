Алексей Олейник 26 мая подерется с экс-бойцом UFC Томпсоном

Теги MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Алексея Олейника.

Россиянин проведет поединок с бывшим бойцом UFC Оли Томпсоном. Бой пройдет 26 мая в Москве.

«Да, проведу бой с Томпсоном. Предложили хорошие условия в России. Не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить», – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

В последний раз Олейник дрался в октябре-2022, когда проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей. Томпсон дрался в UFC дважды, но оба раза проиграл.

Олейник – о Павловиче: «Казалось, он зачастую пропускает удары. К бою с Джонсом это нужно убрать»

Алексей Олейник: «В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, которого ожидали»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий