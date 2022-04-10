Генри Сехудо: «Надеюсь, через 10 лет я смогу бороться как Олейник»

Олимпийский чемпион по борьбе и бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо отреагировал на победу 44-летнего Алексея Олейника на UFC 273.

«Надеюсь, через 10 лет я смогу бороться как Олейник. Вау!» – написал Сехудо в твиттере.

Олейник победил Вандераа сабмишеном в первом раунде, выйдя на второе место в истории тяжеловесов промоушена (у Олейника теперь 7 финишей подобным образом, у Фрэнка Мира 8). Для Олейника эта победа стала 60-й в профессиональных MMA.

44-летний Олейник победил Вандераа на UFC 273. Для Алексея это 60-я победа в MMA