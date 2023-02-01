Олейник сомневается, что Федор закончит карьеру после боя с Бейдером

Теги MMA Федор Емельяненко Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Алексей Олейник считает, что Федор Емельяненко может продолжить карьеру после реванша с Райаном Бейдером.

«Последний бой… У Федора вроде уже были последние бои. Потом перерыв два-три года и опять бои. Как говорят: «Не зарекайся». И я старался и стараюсь не зарекаться и другим людям не советую, даже такому человеку, как Федор.

Если он сейчас решил, что последний – отлично. Болеть буду за него, переживать буду как за своего близкого товарища. Хотя мы с ним видимся очень редко в последние годы.

Думаю, что шансов у него побольше, чем у Бейдера», – сказал Олейник.

Бой Емельяненко и Бейдера 5 февраля возглавит Bellator 290.

Деньги Емельяненко: сколько зарабатывал в Японии, накопил за карьеру и получит за последний бой

Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrei Panteleev
Закончат за него , по всей видимости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федор Раскевич
депутатские привычки они такие..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий