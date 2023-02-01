Олейник сомневается, что Федор закончит карьеру после боя с Бейдером

Ветеран ММА Алексей Олейник считает, что Федор Емельяненко может продолжить карьеру после реванша с .

«Последний бой… У Федора вроде уже были последние бои. Потом перерыв два-три года и опять бои. Как говорят: «Не зарекайся». И я старался и стараюсь не зарекаться и другим людям не советую, даже такому человеку, как Федор.

Если он сейчас решил, что последний – отлично. Болеть буду за него, переживать буду как за своего близкого товарища. Хотя мы с ним видимся очень редко в последние годы.

Думаю, что шансов у него побольше, чем у Бейдера», – сказал Олейник.

Бой Емельяненко и Бейдера 5 февраля возглавит 290.

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