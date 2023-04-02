Кудряшов – о Джонсоне, который попросил гражданство РФ: «Люди в Америке живут не так хорошо, если сравнивать с нами»

Теги Кевин Джонсон Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов высказался о желании американского боксера Кевина Джонсона стать гражданином России.

«Это говорит о том, что не так хорошо живут люди в Америке, если сравнивать с Россией. Кевин Джонсон – яркий пример того, что американец хочет жить в России.

Джонсон дает нашей стране пример того, что в России хорошо, поэтому к нам едут», – считает Кудряшов.

Дацик проиграл боксеру, дравшемуся с Кличко и Фьюри – тот после победы попросил российское гражданство

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2 комментария

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dreamstep
Не ожидал такого от Дмитрия.
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уличный иуда
Асбаров знатно встряхнул ему голову
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