Американский соперник Кудряшова хочет получить гражданство РФ: «Встретиться с Путиным лично было бы потрясающе»

Сэм Шьюмейкер хочет получить гражданство РФ и встретиться с

Напомним, что 27 апреля Шьюмейкер подерется по правилам бокса против под эгидой Pravda Old School Boxing.

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», – сказал Шьюмейкер.

38-летний Шьюмейкер провел шесть боев на профессиональном ринге, выиграв пять раз.

Кудряшов – о бое с Исмаиловым: «Мага ставит разные условия, на которые я уже не пойду»