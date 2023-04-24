Американский соперник Кудряшова хочет получить гражданство РФ: «Встретиться с Путиным лично было бы потрясающе»

Теги Владимир Путин Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Сэм Шьюмейкер хочет получить гражданство РФ и встретиться с Владимиром Путиным

Напомним, что 27 апреля Шьюмейкер подерется по правилам бокса против Дмитрия Кудряшова под эгидой Pravda Old School Boxing.

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», – сказал Шьюмейкер.

38-летний Шьюмейкер провел шесть боев на профессиональном ринге, выиграв пять раз.

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