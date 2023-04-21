Сергей Павлович – о бое с Блейдсом: «Он будет пытаться переводить в партер, потому что это его хлеб»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о подготовке к поединку с Кертисом Блейдсом.

«Настроение хорошее, все супер, готов отлично. Приехали за две недели, потому что здесь акклиматизация. Настрой боевой. Хорошо изучили соперника, потому что на данный момент, как мы понимаем, идем по ступенькам вверх, каждый бой самый важный. Соответственно, полностью изучили, разобрали, готовились под него.

Понимаем, что он будет делать. Большой акцент делали на защиту от борьбы, поэтому чувствую себя хорошо, лагерь отпахали полноценно. Он будет пытаться раздергивать стойки и проходить в ноги. Мы все это прекрасно понимали, работали над этим.

Ударка у него неплохая, подтягивает ее от боя к бою. Но основной акцент – он будет пытаться переводить в партер, потому что это его хлеб. Не думаю, что там будет что‑то новое, а там посмотрим. В принципе, я готов ко всему, к любому сценарию боя. Готов ко всем пяти раундам», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Поединок между Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля.

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3 комментария

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Johnny Walker
Да ладно, Досю разнёс в стойке.
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Barabakan
Болеем за Сергея! Отличный парень!
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