Менеджер блогера Коваленко – о возможном бое против Емельяненко: «Никто с нами не связывался. Впервые это слышу»

Блогер Святослав Коваленко не получал предложений о бое против Ивана Емельяненко. Об этом сообщил его менеджер Виталий Тарасов.

«Предложений о бое я не слышал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые. С нами связывались пару месяцев назад представители одной большой лиги, спрашивали, интересен ли нам реванш с Александром Емельяненко. Мы назвали условия, при которых нам это было бы интересно. Все. По поводу Ивана я слышу впервые. Насчет 26 мая у нас пока идут переговоры по бою на другой площадке.

Обсудить мы готовы любой бой, но нужно услышать предложение. Гонорар должен быть больше, чем за бой против Александра Емельяненко, так как мы в том бою одержали победу», – заявил Тарасов.

Ранее о возможности проведения поединка между Емельяненко и Коваленко говорил Владимир Хрюнов. По его информации, первый бой Ивана должен состояться 26 мая.

Иван – младший брат Александра и Федора Емельяненко.

Емельяненко проиграл блогеру, который весил почти на 30 кг меньше. Коваленко разбил лицо ветерану и дважды отправил в нокдаун