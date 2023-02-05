Владимир Хрюнов: «Я бы попробовал провести последний бой Федора в России – еще один, лебединую песнь»

Теги Владимир Хрюнов MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался об уходе Федора Емельяненко из спорта.

«Думаю, что результат не стал неожиданным. Тем не менее, огромное спасибо Федору за его мотивацию заниматься спортом. Фактически, он человек, который создал интерес к ММА и поддерживал его на протяжении большого количества лет. Это великий боец, сегодня завершилась карьера великого человека.

Может ли Емельяненко попробовать силы в боксе? Нет. Я бы попробовал провести последний бой Федора Емельяненко в России – еще один, лебединую песнь», – сказал Хрюнов.

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12 комментариев

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АРХАТ
Ответ evil
Опасно, Джигурда в отличной форме. Руки - Базуки, Олег Монгол или Иришка чики - пики, как более проходимый вариант
Ну сынуля Бари Алибасова ему надавал, так что у Федора есть шансы)
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il buono
Да останьте уже от Федора
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evil
Ответ АРХАТ
С Джигурдой)
Опасно, Джигурда в отличной форме. Руки - Базуки, Олег Монгол или Иришка чики - пики, как более проходимый вариант
0
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АРХАТ
С Джигурдой)
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-1
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sanek maloi
Это существо и родной матери поединок устроит на красной площади, по поводу него давно уже нет никаких сомнений(
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zdr7qy9vq9
Я всегда буду болеть за Пёдора,за Федораса
Последний аниматор👑
+1
-4
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.Gàx
Да, отстаньте от человека,оставьте в покое Фёдора,правильно говорил Волкхан, Фёдору надо было оставить октагон после 10 лет доминирования,уйти с высоко поднятой головой,как Хабиб........
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-1
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evil
Фёдор "пропустил немножко" Емельяненко против Фабио Мальдонадо, например
0
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Дмитрий Кобзарь
Дичь
0
-1
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Назар Игорь
И подобрать ему какого-нибудь слабака? Не думаю что это вариант для Емельяненко, если только брательника поставить.
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-3
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Черчесыч
Отстань ты от легенды, Поветкина карьеру подпортил, все ему бабла мало,ты за деньги и Карелина устроил бы прощальный бой лет через 10.
0
-1
-1
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Bashibuzuck
Нет, достаточно, пусть ветеран отдыхает
0
-1
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