Владимир Хрюнов: «Я бы попробовал провести последний бой Федора в России – еще один, лебединую песнь»

Российский промоутер высказался об уходе Федора Емельяненко из спорта.

«Думаю, что результат не стал неожиданным. Тем не менее, огромное спасибо Федору за его мотивацию заниматься спортом. Фактически, он человек, который создал интерес к ММА и поддерживал его на протяжении большого количества лет. Это великий боец, сегодня завершилась карьера великого человека.

Может ли Емельяненко попробовать силы в боксе? Нет. Я бы попробовал провести последний бой Федора Емельяненко в России – еще один, лебединую песнь», – сказал Хрюнов.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде