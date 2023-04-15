Рафаэль Дос Аньос предложил заменить травмированного Оливейру на Махачева

Теги UFC MMA Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок Дариуша и Махачева.

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок.

«Из-за отмены боя с Оливейрой Бене должен выйти на титульный поединок с Исламом», – написал боец в соцсетях.

Напомним, что Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в легком весе.

Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша перенесут из-за травмы бразильца 

Ислам Махачев: «Надеюсь, Дариуш победит Оливейру. Мне нужен новый вызов»

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4 комментария

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leppyanen
Ответ уличный иуда
Почему бы РДА самому не выйти?
Да кому он нужен?
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уличный иуда
Почему бы РДА самому не выйти?
0
0
0
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j30
Махачев это чемпион а не боец на замену
+1
-3
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artem klishin
для UFC лучше октябрь, Абу-Даби
+2
-1
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