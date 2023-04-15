Рафаэль Дос Аньос предложил заменить травмированного Оливейру на Махачева
Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок Дариуша и Махачева.
Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок.
«Из-за отмены боя с Оливейрой Бене должен выйти на титульный поединок с Исламом», – написал боец в соцсетях.
Напомним, что Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в легком весе.
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