Рафаэль Дос Аньос предложил заменить травмированного Оливейру на Махачева

Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок Дариуша и Махачева.

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос предложил провести титульный поединок.

«Из-за отмены боя с Оливейрой Бене должен выйти на титульный поединок с Исламом», – написал боец в соцсетях.

Напомним, что Ислам Махачев – действующий чемпион UFC в легком весе.

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