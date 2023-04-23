Белал Мухаммад – о Павловиче: «Как можно быть таким большим, быстрым и точным?»

Белал Мухаммад прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Как можно быть таким большим, быстрым и точным?» – написал боец UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 222 нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде. Это его шестая подряд победа нокаутом.

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