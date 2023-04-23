Белал Мухаммад – о Павловиче: «Как можно быть таким большим, быстрым и точным?»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Как можно быть таким большим, быстрым и точным?» – написал боец UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.

На турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде. Это его шестая подряд победа нокаутом.

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

Али Абдель-Азиз: «Павлович – лучший тяжеловес планеты»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Коломейцев
Глаз свой подлечи и у тебя получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий