Белал Мухаммад – о Павловиче: «Как можно быть таким большим, быстрым и точным?»
Белал Мухаммад прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.
«Как можно быть таким большим, быстрым и точным?» – написал боец UFC Белал Мухаммад в социальных сетях.
На турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде. Это его шестая подряд победа нокаутом.
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